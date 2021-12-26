Американцы снова не могут активировать подаренные iPhone из-за рождественского ажиотажа

Уже который год повторяется история: серверы Apple оказываются перегружены из-за того, что слишком много людей хотят активировать свои подарки. Пользователи в Twitter и Reddit уже начали жаловаться на это. Они не могут не только активировать новые iPhone, но и войти в iMessage/FaceTime.

В прошлом году страница службы поддержки Apple в Twitter признала, что у пользователей возникли проблемы при настройке нового устройства через iCloud. В этом году происходит то же самое. Эта ситуация решится только со временем, поэтому американским пользователям, столкнувшимся с проблемой, остаётся лишь ждать.