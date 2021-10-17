Американские политики попросили Байдена ввести санкции против Honor

Рубио заявил, что Honor — это «рука» китайского правительства. Компания имеет неограниченный доступ к американским технологиям, которые были закрыты от Huawei.

Это не первый призыв американских политиков к введению санкций в отношении Honor. Они считают, что когда Huawei продала компанию в ноябре 2020 года, она просто избежала таким образом экспортных ограничений США. Американские политики считают, что эта ситуация создала опасный прецедент. Поэтому США нужно предпринять какие-то меры.