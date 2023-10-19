Американский регулятор раскрыл подробности «железа» долгожданного смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Теперь компания готовится к глобальному запуску этих устройств, включая рынок Индии. Недавно на платформе сертификации FCC появились подробности о глобальной версии Redmi Note 13 Pro+.

Согласно данным регулятора, смартфон будет доступен в трёх конфигурациях памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Устройство будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI 14. Кроме того, Redmi Note 13 Pro+ будет поддерживать сети 5G и 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS.

Что касается технических характеристик, смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Внутри устройства будет установлен процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

На задней панели расположена тройная камера с основным датчиком на 200 Мп, а на передней — 16-мегапиксельная камера для селфи.