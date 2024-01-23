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Redmi Note 13

Опубликованы официальные фото и цены за пределами Китая на Xiaomi Redmi Note 13 и Note 13 Pro
Телефоны
08:54 | 19 декабря, 2023
Недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 13R Pro с OLED-экраном 120 Гц поступил в продажу
Телефоны
12:32 | 20 ноября, 2023
Какой будет глобальная версия Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Телефоны
15:00 | 02 ноября, 2023
Бешеный ажиотаж: в Китае Redmi Note 13 всего за первый час продаж предзаказали более 400 000 человек
Телефоны
17:52 | 26 сентября, 2023
Xiaomi взялась за старое: Redmi Note 13 Pro выйдет за пределами Китая под брендом Poco
Телефоны
09:12 | 26 сентября, 2023
Топ за свои деньги? Представлен смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ со скруглённым дисплеем и всего за $273
Телефоны
21:10 | 21 сентября, 2023
Нестареющая классика: Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi Note 13 Pro с 200-мегапиксельной камерой и 67 Вт зарядкой
Телефоны
21:02 | 21 сентября, 2023