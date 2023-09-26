Xiaomi взялась за старое: Redmi Note 13 Pro выйдет за пределами Китая под брендом Poco

Как и в прошлом году, ожидается, что эти смартфоны будут доступны на глобальном рынке. По данным надёжного источника, Xiaomi планирует выпустить модель Note 13 Pro на глобальном рынке под брендом Poco.

Большинство смартфонов Poco на самом деле являются переименованными версиями смартфонов Redmi. Это подтверждается начиная с первой модели Poco F1 и до последней модели Poco F5.

На данный момент неясно, под каким именно именем будет представлен Redmi Note 13 Pro в линейке Poco, но, исходя из прошлых тенденций, вероятно, это будет часть серии Poco X.

Напомним, что Redmi Note 13 Pro оснащён новым процессором Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, 200-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором на 5100 мАч.