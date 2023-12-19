Опубликованы официальные фото и цены за пределами Китая на Xiaomi Redmi Note 13 и Note 13 Pro

После запуска в Китае, ожидается, что эти устройства будут представлены в Индии 4 января 2024 года и вскоре после этого в Европе.

Оба девайса получат 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Экраны сертифицированы TÜV Rheinland для защиты от низкого синего света. Redmi Note 13 будет защищен Corning Gorilla Glass 3, в то время как Redmi Note 13 Pro получит более прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Камеры обоих телефонов будут включать в себя основной модуль на 108 Мп для Redmi Note 13 и 200 Мп для Redmi Note 13 Pro, оба с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Кроме того, оба девайса получат 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив вместе с 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Redmi Note 13 будет доступен в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене €199 и €249 соответственно.

Redmi Note 13 Pro предложат в вариантах 8/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене €349 и €399 соответственно.