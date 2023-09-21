Нестареющая классика: Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi Note 13 Pro с 200-мегапиксельной камерой и 67 Вт зарядкой

Этот аппарат получил процессор Snapdragon 7s Gen 2 в качестве основы и основную камеру с 200-мегапиксельным главным модулем, который также присутствует в старшей модели Redmi Note 13 Pro+. Из интересного: она снабжена оптической стабилизацией.

Redmi Note 13 Pro получил плоский экран с разрешением 1,5К и максимальной яркостью 1800 кд/кв.м, защищённый стеклом Gorilla Glass Victus. Ёмкость аккумулятора составляет 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.