Бешеный ажиотаж: в Китае Redmi Note 13 всего за первый час продаж предзаказали более 400 000 человек

И уже в первый час со старта продаж компания Redmi поделилась поразительными результатами: местные покупатели сделали предзаказ на более чем 410 000 устройств.

Этот показатель включает в себя заказы на все три модели: Redmi Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+.

Для сравнения, в прошлом году первые показатели продаж для Redmi Note 12 были несколько скромнее, составив около 350 000 устройств за первый час.

Что же до стоимости новых моделей, то базовая версия Redmi Note 13 предлагается по цене от 14 500 рублей, Note 13 Pro — от 19 000 рублей, а стоимость Note 13 Pro+ начинается с 25 500 рублей.

Отметим, что старший смартфон линейки, Note 13 Pro+, несмотря на свою доступную цену, предлагает ряд флагманских характеристик, таких как защита от воды и пыли по стандарту IP68, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру на 200 Мп.