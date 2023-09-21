Топ за свои деньги? Представлен смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ со скруглённым дисплеем и всего за $273

На сегодняшнем мероприятии в Китае был представлен смартфон Redmi Note 13 Pro+. Это первая модель в линейке Redmi Note с изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Экран также поддерживает HDR10 и Dolby Vision.

Основная камера смартфона оборудована 200-мегапиксельным модулем Samsung ISOCELL HP3. Также имеется 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная дополнительная камера.

Новинка поддерживает OIS, EIS и может снимать с трёх разных фокусных расстояний. За производительность отвечает процессор Dimensity 7200 Ultra от MediaTek. Варианты смартфона включают в себя до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища.

Redmi Note 13 Pro+ оснащён аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Устройство будет продаваться по цене от $273 за версию 12/256 ГБ. Старт продаж намечен на 26 сентября.