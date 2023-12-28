Xiaomi обновит глобалку Redmi Note 13 до Android 16

Согласно информации, предоставленной инсайдером Sudhanshu1414, все глобальные версии Redmi Note 13 будут поставляться с MIUI 14 на базе Android 13 и в перспективе обновятся до Android 16.

Это означает, что пользователи могут рассчитывать как минимум на три полноценных обновления операционной системы.

Кроме того, патчи безопасности для этих устройств будут выходить в течение четырех лет. Однако фирменная система Xiaomi HyperOS не будет доступна для глобальных версий Redmi Note 13, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Это обновление поддержки является значительным шагом для Xiaomi в обеспечении долгосрочной поддержки своих устройств на глобальном рынке.

Отметим, что пользователи Redmi Note 13 могут ожидать улучшений в производительности, безопасности и функциональности с каждым последующим обновлением операционной системы.