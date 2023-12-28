Xiaomi обновит глобалку Redmi Note 13 до Android 16

Xiaomi обновит глобалку Redmi Note 13 до Android 16Очень долгая поддержка, стоит отметить
Xiaomi планирует расширить программу поддержки для международных версий Redmi Note 13.
Согласно информации, предоставленной инсайдером Sudhanshu1414, все глобальные версии Redmi Note 13 будут поставляться с MIUI 14 на базе Android 13 и в перспективе обновятся до Android 16.
Это означает, что пользователи могут рассчитывать как минимум на три полноценных обновления операционной системы.
Кроме того, патчи безопасности для этих устройств будут выходить в течение четырех лет. Однако фирменная система Xiaomi HyperOS не будет доступна для глобальных версий Redmi Note 13, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Это обновление поддержки является значительным шагом для Xiaomi в обеспечении долгосрочной поддержки своих устройств на глобальном рынке.
Отметим, что пользователи Redmi Note 13 могут ожидать улучшений в производительности, безопасности и функциональности с каждым последующим обновлением операционной системы.