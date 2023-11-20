Недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 13R Pro с OLED-экраном 120 Гц поступил в продажу

Недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 13R Pro с OLED-экраном 120 Гц поступил в продажуОтличный вариант для тех, кому не нужна сверхмощность
Xiaomi представила свой новейший смартфон среднего ценового сегмента — Redmi Note 13R Pro.
Устройство, сочетающе в себе доступность и передовые технологии, уже доступно для покупки по цене всего $289 за версию 12/256 ГБ.
Redmi Note 13R Pro выделяется на фоне конкурентов благодаря своему 6.67-дюймовому OLED-дисплею с ультратонкими рамками, который обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 2400 × 1080 пикселей.
Экран поддерживает частоту обновления 60/90/120 Гц и мгновенную частоту сенсорного отклика 2160 Гц, что обеспечивает плавность и отзывчивость интерфейса.
Смартфон также оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080 с максимальной частотой 2.4 ГГц. В дополнение к этому, Redmi Note 13R Pro имеет впечатляющую батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки.
Камера смартфона также заслуживает внимания: основная камера на 100 Мп и дополнительная камера глубины на 2 Мп, а также 16-мегапиксельный фронтальный сенсор.