Недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 13R Pro с OLED-экраном 120 Гц поступил в продажу

Устройство, сочетающе в себе доступность и передовые технологии, уже доступно для покупки по цене всего $289 за версию 12/256 ГБ.

Redmi Note 13R Pro выделяется на фоне конкурентов благодаря своему 6.67-дюймовому OLED-дисплею с ультратонкими рамками, который обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 2400 × 1080 пикселей.

Экран поддерживает частоту обновления 60/90/120 Гц и мгновенную частоту сенсорного отклика 2160 Гц, что обеспечивает плавность и отзывчивость интерфейса.