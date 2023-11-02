Какой будет глобальная версия Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Недавно глобальная версия Redmi Note 13 Pro была замечена в базе данных Geekbench. Согласно ей, смартфон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти.

На Geekbench устройство идентифицируется под модельным номером 2312DRA50G. Процессор, который будет установлен в смартфоне, соответствует Snapdragon 7s Gen 2. Ожидается, что новинка будет работать на операционной системе Android 13 прямо из коробки.

В тестах бенчмарка девайс набрал 1021 и 2855 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Кроме того, из других источников стало известно, что аккумулятор устройства имеет емкость 5020 мАч.

Слухи гласят, что Redmi Note 13 Pro может дебютировать на глобальном рынке под брендом POCO. Точные даты запуска пока неизвестны, но учитывая активное получение сертификаций, можно ожидать релиза в ближайшие месяцы.