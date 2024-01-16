Xiaomi представила глобальную версию линейки смартфонов Redmi Note 13

Так, Redmi Note 13 Pro+ 5G оснащен 6.67-дюймовым CrystalRes AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Разрешение экрана составляет 2712 x 1220 (1.5K), защищенное прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Работает девайс на процессоре Dimensity 7200-Ultra и предлагается в двух вариантах памяти: 8/256 ГБ или 12/512 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки 120 Вт. Камера включает в себя 200-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, 2-мегапиксельную макрокамеру и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Redmi Note 13 Pro 5G имеет тот же 6.67-дюймовый CrystalRes AMOLED-дисплей и работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 2. Смартфон также доступен в двух вариантах памяти и оснащен аккумулятором на 5100 мАч с поддержкой турбозарядки 67 Вт.

Обе модели предлагаются в различных цветовых вариантах. Цена Redmi Note 13 Pro+ 5G начинается от $400, а Redmi Note 13 Pro 5G — от $304.