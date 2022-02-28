AMOLED, 108 Мп и 67-Вт зарядка: представлен Poco X4 Pro 5G

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AMOLED, 108 Мп и 67-Вт зарядка: представлен Poco X4 Pro 5GНедорогой смартфон
Xiaomi представила в рамках выставки MWC 2022 смартфон Poco X4 Pro 5G. Он имеет почти те же характеристики, что и Redmi Note 11 Pro 5G.
Новый представитель серии X переключается на AMOLED-дисплей — Poco X4 Pro 5G оснащён 6,67-дюймовой панелью разрешением 1080 x 2400 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. X4 Pro работает на процессоре Snapdragon 695. Камера тут представлена основным датчиком на 108 Мп. Это серьёзное изменение по сравнению с 48-мегапиксельным сенсором в прошлогодней модели. В качестве дополнительных выступают датчики на 8 и 2 Мп.
Смартфон получил батарею ёмкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 15 часов воспроизведения видео.
Рекомендуемая производителем розничная цена Poco X4 Pro 5G 6/128 ГБ составляет 290 евро.
Источник: GSMArena