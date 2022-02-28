AMOLED, 108 Мп и 67-Вт зарядка: представлен Poco X4 Pro 5G

Новый представитель серии X переключается на AMOLED-дисплей — Poco X4 Pro 5G оснащён 6,67-дюймовой панелью разрешением 1080 x 2400 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. X4 Pro работает на процессоре Snapdragon 695. Камера тут представлена основным датчиком на 108 Мп. Это серьёзное изменение по сравнению с 48-мегапиксельным сенсором в прошлогодней модели. В качестве дополнительных выступают датчики на 8 и 2 Мп.

Смартфон получил батарею ёмкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 15 часов воспроизведения видео.

Рекомендуемая производителем розничная цена Poco X4 Pro 5G 6/128 ГБ составляет 290 евро.