AMOLED, быстрая зарядка и Android 15: Tecno представила бюджетники Spark 40

Tecno Spark 40 Pro+ — самая мощная модель. Она получила новый процессор Helio G200, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. Смартфон оснащён изогнутым AMOLED-дисплеем 6,78 дюйма с разрешением 1220p и частотой обновления 144 Гц. Основная камера — 50 МП, фронтальная — 13 МП. Аккумулятор на 5200 мАч поддерживает 45 Вт проводную, 30 Вт беспроводную и 5 Вт обратную зарядку. Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP64. Цена — $214.

Spark 40 Pro отличается плоским экраном и более простым процессором Helio G100, но остальные характеристики такие же. Он стоит $189.

Бюджетный Spark 40 получил 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Helio G81, и камеры на 50 МП и 8 МП. Он также работает на Android 15 и стоит $133.

Все три модели имеют батарею 5200 мАч и поставляются с оболочкой HiOS 15.1.