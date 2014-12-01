AMOLED и Dimensity 7050: Oppo анонсировала смартфон среднего уровня A2 Pro

Одной из отличительных особенностей Oppo A2 Pro является обещанное длительное время состояния батареи. Oppo утверждает, что аккумулятор емкостью 5 000 мАч будет комфортно поддерживать не менее 80% своей первоначальной емкости в течение четырех лет после покупки. Если в течение этого срока емкость аккумулятора упадет ниже этого порога, компания Oppo обязуется предоставить бесплатную замену батареи.

В ходе тестирования батарея Oppo сохранила 88% первоначальной емкости после 1000 циклов зарядки, что эквивалентно ежедневной зарядке в течение четырех лет. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и оснащено фирменным чипом для защиты аккумулятора от перегрева и перезарядки.

A2 Pro может похвастаться до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Что касается камеры, то она оснащена 64-Мп основной камерой и 2-Мп датчиком глубины. Устройство работает под управлением ColorOS 13.1 поверх Android 13 и имеет класс защиты от воды и пыли IP54, а также встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Oppo A2 Pro доступен в цветах Vast Black, Desert Brown и Twilight. Цена начинается с 1 799 юаней (248 долларов) за модель с 8 ГБ/128 ГБ памяти и возрастает до 2 399 юаней (330 долларов) за вариант с 12 ГБ/512 ГБ памяти.

Начало продаж в Китае намечено на 22 сентября.