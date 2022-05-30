Аналитик: Apple урезала производство iPhone 14, потому что в нём не будет значительных обновлений

Ожидается, что Apple будет производить меньше iPhone 14-й серии. Отчасти это можно объяснить внешними факторами — геополитической нестабильностью, дефицитом комплектующих и т.д. Однако немалый вклад в решение Apple вносит и то, что iPhone 14 не получит значительных обновлений по сравнению с iPhone 13.

Об этом сообщает Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg. Он считает, что Apple снизила ожидания, потому что iPhone 14 не похож на устройство, которое «изменит правила игры». Теперь у компании цель на 2022 год составляет 220 млн штук. Аналитики ожидали, что компания выпустит 240 млн смартфонов.

Что касается обновлений в iPhone 14, то в них не будет даже полноценно нового процессора — Apple решила использовать в младших моделях старые чипы A15, а условно новый A16 будет выполнен по старому техпроцессу. В плане дизайна тоже не будет радикальных перемен — разве что «чёлка» сменится на овальный вырез. Гурмэн считает, что большинству потребителей нужен новый дизайн, который вряд ли появится до 2023 года.