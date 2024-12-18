Аналитик Deepwater: Трамп избавит Apple от «налога на Китай» из-за Samsung

Джин Манстер из Deepwater Asset Management считает, что Apple и Tesla, скорее всего, получат освобождение от тарифов. Причина? Трамп не хочет, чтобы американская компания Apple уступила позиции Samsung, чья продукция в основном производится в Южной Корее.

Это не первый раз, когда Apple избегает тарифов. В 2019 году тогдашний президент Трамп встретился с генеральным директором Тимом Куком, который утверждал, что тарифы сделают Apple менее конкурентоспособной по сравнению с Samsung. Трамп согласился, и Apple были предоставлены исключения.

Несмотря на то, что Трамп настаивает на том, чтобы компании переносили производство из Китая, ущемление интересов такой крупной американской компании, как Apple, представляется аналитикам «маловероятным».

Недавняя встреча Тима Кука с Трампом может свидетельствовать о том, что подобные переговоры уже ведутся.

Все равны, но кто-то ровнее.