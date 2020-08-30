Аналитик предсказал Huawei уход с рынка смартфонов

Аналитик считает, что третий санкционный удар может оказаться слишком тяжёлым для Huawei. При оптимистичном сценарии доля компании на рынке смартфонов сократится. При пессимистичном Huawei и вовсе может оставить этот рынок.

Аналитики отметил, что китайская компания предъявляет высокие требования к компонентам в своих смартфонах. В будущем же Huawei придётся экономить, а это вызовет к переменам на рынке компонентов.