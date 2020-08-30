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Аналитик предсказал Huawei уход с рынка смартфонов
При худшем развитии событий
Вскоре в силу вступит очередной запрет США в отношении Huawei. Партнёры не смогут продавать компании чипы, при изготовлении которых использовались американские технологии. Эти санкции накладываются на прошлогодние, когда министерство торговли США ограничило компаниям из страны возможности сотрудничества с Huawei. На фоне этих событий аналитик предсказал китайской компании уход с рынка смартфонов.
Аналитик считает, что третий санкционный удар может оказаться слишком тяжёлым для Huawei. При оптимистичном сценарии доля компании на рынке смартфонов сократится. При пессимистичном Huawei и вовсе может оставить этот рынок.
Аналитики отметил, что китайская компания предъявляет высокие требования к компонентам в своих смартфонах. В будущем же Huawei придётся экономить, а это вызовет к переменам на рынке компонентов.