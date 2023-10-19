Аналитик: спрос на iPhone 15 оказался ниже показателей iPhone 14

Одним из таких факторов является жесткая конкуренция iPhone со стороны китайских производителей смартфонов, особенно компании Huawei, которая недавно выпустила смартфон Mate 60 с привлекательными характеристиками и более низкой ценой. Спрос на последние предложения Huawei в Китае, по некоторым данным, «намного выше, чем ожидалось». Поскольку на Китай приходится значительная часть поставок iPhone, обострение конкуренции может представлять опасность для технологического гиганта.

Тем временем появились слухи о iPhone 16. Аналитик Джефф Пу предположил, что все модели предстоящей линейки будут оснащены чипами семейства A18. Чипы будут основаны на технологическом процессе N3E, что, как ожидается, обеспечит более высокую тактовую частоту и меньшее энергопотребление.