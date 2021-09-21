Аналитик заявил о замене «чёлки» на «дырку» в экране в iPhone 2022 года

Кроме того, обе модели Pro будут оснащаться широкоугольной камерой разрешением 48 Мп. Напомним, серия iPhone 14 выйдет только во второй половине 2022 года. Поэтому ко всем предсказаниям сейчас стоит относиться с долей скепсиса.

Куо также сказал, что Apple не установит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев в iPhone 14. Эта технология придёт в айфоны в 2023 году.

По слухам, линейка iPhone 2022 года будет включать новый 6,7-дюймовый не-Pro iPhone в дополнение к стандартной модели. Упоминаний о mini-модели на следующий год нет.