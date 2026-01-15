Аналитики Blink выяснили, какие смартфоны и операторов выбирает российская молодёжь

Самой популярной моделью iPhone в 2025 году стал iPhone 13, который обогнал долгое время лидировавший iPhone 11. При этом iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max показали быстрый рост популярности к концу года. Среди Android-смартфонов лидером стал Redmi Note 13.

Рынок мобильных операторов среди молодёжи возглавляет Т2 — его выбрали 32% пользователей. На втором месте МТС с долей 25%. МегаФон и Билайн делят третье место — по 15% каждый. Также молодёжь пользуется Yota (6%) и T-Mobile (4%).