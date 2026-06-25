Аналитики: iPhone 18 Pro окажется дешевле, чем ожидалось

Согласно прогнозу, базовая модель iPhone 18 Pro подорожает всего на 50−100 долларов (iPhone 17 Pro стартует с 1099 долларов). Ранее издание The Wall Street Journal оценивало возможный старт новой модели в 1399 долларов и выше.

Аналитик Мин-Чи Куо ранее предполагал, что цена базовой версии останется прежней, а подорожают только модели с большим объёмом памяти.

Официальные цены Apple объявит осенью.