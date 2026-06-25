Аналитики: iPhone 18 Pro окажется дешевле, чем ожидалось

Опубликовано 25 июня 2026, 13:021 мин.
Аналитики: iPhone 18 Pro окажется дешевле, чем ожидалосьНедавно Тим Кук предупреждал о неизбежном росте цен
Глава Apple Тим Кук давеча заявил, что повышения цен «неизбежны». Однако отчёт аналитиков J.P. Morgan даёт надежду будущим покупателям iPhone 18 Pro.
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Согласно прогнозу, базовая модель iPhone 18 Pro подорожает всего на 50−100 долларов (iPhone 17 Pro стартует с 1099 долларов). Ранее издание The Wall Street Journal оценивало возможный старт новой модели в 1399 долларов и выше.
Аналитик Мин-Чи Куо ранее предполагал, что цена базовой версии останется прежней, а подорожают только модели с большим объёмом памяти.
Официальные цены Apple объявит осенью.