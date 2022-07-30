Аналитики: мировой рынок смартфонов резко упал во втором квартале 2022 года

Samsung осталась крупнейшим поставщиком смартфонов в мире. У Apple — второе место, а у Xiaomi теперь третье. Отмечается, что Samsung и Apple даже зафиксировали небольшие улучшения в годовом исчислении, но китайские компании тянули весь рынок в минус. Скорее всего, дело в краткосрочных локдаунах из-за коронавируса.