Аналитики: мировой рынок смартфонов резко упал во втором квартале 2022 года

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Аналитики: мировой рынок смартфонов резко упал во втором квартале 2022 годаИ ничего хорошего для него не ждут
По данным аналитиков Canalys, продажи смартфонов во втором квартале года снизились. Мировые поставки упали до 287 млн единиц, а Xiaomi снова уступила Apple в этой гонке.
Samsung осталась крупнейшим поставщиком смартфонов в мире. У Apple — второе место, а у Xiaomi теперь третье. Отмечается, что Samsung и Apple даже зафиксировали небольшие улучшения в годовом исчислении, но китайские компании тянули весь рынок в минус. Скорее всего, дело в краткосрочных локдаунах из-за коронавируса.
Прогнозы аналитиков на второе полугодие 2022 года таковы: спрос останется слабым, несмотря на предстоящие запуски новых смартфонов и распродажи. Несколько основных причин — это сложные условия ведения бизнеса из-за сильного доллара, геополитические проблемы, проблемы китайских компаний на таком крупном рынке, как Индия, и высокая инфляция во всём мире.