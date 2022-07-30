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Аналитики: мировой рынок смартфонов резко упал во втором квартале 2022 года

И ничего хорошего для него не ждут
По данным аналитиков Canalys, продажи смартфонов во втором квартале года снизились. Мировые поставки упали до 287 млн единиц, а Xiaomi снова уступила Apple в этой гонке.
Аналитики: мировой рынок смартфонов резко упал во втором квартале 2022 года

Samsung осталась крупнейшим поставщиком смартфонов в мире. У Apple — второе место, а у Xiaomi теперь третье. Отмечается, что Samsung и Apple даже зафиксировали небольшие улучшения в годовом исчислении, но китайские компании тянули весь рынок в минус. Скорее всего, дело в краткосрочных локдаунах из-за коронавируса.

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Прогнозы аналитиков на второе полугодие 2022 года таковы: спрос останется слабым, несмотря на предстоящие запуски новых смартфонов и распродажи. Несколько основных причин — это сложные условия ведения бизнеса из-за сильного доллара, геополитические проблемы, проблемы китайских компаний на таком крупном рынке, как Индия, и высокая инфляция во всём мире.

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