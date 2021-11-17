Аналитики: новый iPhone SE3 переманит часть пользователей Android-смартфонов

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Аналитики: новый iPhone SE3 переманит часть пользователей Android-смартфоновЭто будет самый дешёвый 5G-смартфон Apple
Аналитики компании TrendForce опубликовали свой прогноз для индустрии смартфонов, в котором говорится, что мировой рынок восстановится в следующем году, а производство смартфонов может составить около 1,39 млрд единиц. Также они поделились своим видением будущего айфонов.
Аналитики заявили, что перед запуском iPhone 14 компания Apple выпустит новый бюджетный (бюджетный по меркам Apple) iPhone SE3. Это должно случиться в конце первого квартала 2022 года, вероятно, в марте.
Ожидается, что iPhone SE3 будет оснащаться системой на кристалле Apple A15 Bionic SoC, как iPhone 13, а также будет работать в сетях 5G. Аналитики говорят, что это будет самый дешёвый 5G-смартфон компании. Поэтому он переманит часть пользователей Android-устройств.
Если верить экспертам, смартфон будет придерживаться привычного дизайна: получит 4,7-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев в кнопке Home и единственную основную камеру. Считается, что iPhone SE3 позволит Apple использовать оставшиеся запасы ЖК-дисплеев, что снизит его цену.
Источник: World Stock Market