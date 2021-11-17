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Аналитики: новый iPhone SE3 переманит часть пользователей Android-смартфонов

Это будет самый дешёвый 5G-смартфон Apple
Аналитики компании TrendForce опубликовали свой прогноз для индустрии смартфонов, в котором говорится, что мировой рынок восстановится в следующем году, а производство смартфонов может составить около 1,39 млрд единиц. Также они поделились своим видением будущего айфонов.
Аналитики: новый iPhone SE3 переманит часть пользователей Android-смартфонов

Аналитики заявили, что перед запуском iPhone 14 компания Apple выпустит новый бюджетный (бюджетный по меркам Apple) iPhone SE3. Это должно случиться в конце первого квартала 2022 года, вероятно, в марте.

Ожидается, что iPhone SE3 будет оснащаться системой на кристалле Apple A15 Bionic SoC, как iPhone 13, а также будет работать в сетях 5G. Аналитики говорят, что это будет самый дешёвый 5G-смартфон компании. Поэтому он переманит часть пользователей Android-устройств.

Если верить экспертам, смартфон будет придерживаться привычного дизайна: получит 4,7-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев в кнопке Home и единственную основную камеру. Считается, что iPhone SE3 позволит Apple использовать оставшиеся запасы ЖК-дисплеев, что снизит его цену.

Источник: World Stock Market
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