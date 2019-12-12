Аналитики предсказали, что Huawei догонит Samsung по продажам

Согласно отраслевому отчёту Strategy Analytics, по итогам текущего года Samsung поставит по всему миру 323 млн смартфонов. Доля южнокорейской компании на рынке составит 21,3%. В прошлом году у Samsung данный показатель был равен 20,3%.

Что касается Huawei, то поставки китайской компании должны оказаться равны 251 млн штук, что в процентном отношении составит 17,7% рыночной доли. По сравнению с предыдущим годом это прирост на 3,3%. Учитывая то, что Samsung покажет лишь 1-процентный рост, китайцы имеют все шансы сократить разрыв и приблизиться к лидеру отрасли.

Эксперты считают, что Huawei помогли патриотические настроения в Китае, благодаря которым продажи смартфонов на родине выросли.