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Аналитики предсказали падение продаж смартфонов из-за коронавируса
Ведь заводы стоят
Коронавирус 2019-nCoV, который начал распространяться в конце прошлого года в Китае, повлиял на многое, в том числе на бизнес. Власти Поднебесной временно закрыли различные рестораны, магазины и производства. Поэтому вполне закономерно, что эпидемия в итоге повлияет на рынок смартфонов, ведь в Китае изготавливается примерно 70% от всех мобильных устройств в мире. Аналитики из Strategy Analytics подсчитали, на сколько снизятся поставки, а значит и продажи смартфонов из-за коронавируса.
По мнению экспертов, поставки китайских девайсов могут сократиться на значительные 30% в первом квартале 2020 года. И это не самый плохой исход. Если эпидемия не будет взята под контроль в следующие пару месяцев, поставки смартфонов могут пострадать ещё больше.
Помимо этого, коронавирус может повлиять и на презентации новых устройств. Как пишет издание Gizmochina, новые смартфоны Xiaomi Mi 10 и Black Shark и вовсе могут быть представлены в Китае только онлайн.