Аналитики предсказали падение продаж смартфонов из-за коронавируса

По мнению экспертов, поставки китайских девайсов могут сократиться на значительные 30% в первом квартале 2020 года. И это не самый плохой исход. Если эпидемия не будет взята под контроль в следующие пару месяцев, поставки смартфонов могут пострадать ещё больше.

Помимо этого, коронавирус может повлиять и на презентации новых устройств. Как пишет издание Gizmochina, новые смартфоны Xiaomi Mi 10 и Black Shark и вовсе могут быть представлены в Китае только онлайн.