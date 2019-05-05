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Аналитики признались в занижении результатов продаж Xiaomi по всему миру

Не 25, а 27,5 миллионов устройств продала Xiaomi в первом квартале года
Аналитическая компания IDC призналась, что допустила ошибку в отчёте по продажам смартфонов за первый квартал 2019 года. Эксперты уменьшили реальное количество поставок устройств Xiaomi.

Отчёт был опубликован 30 апреля. В нём говорилось, что Xiaomi за первый квартал текущего года продала 25 миллионов устройств, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Китайская компания сразу же написала официальное заявление о том, что в реальности количество продаж составило 27,5 миллионов.

Скорость реакции Xiaomi объяснима: цифры и показатели очень важны для инвесторов компании. Серьёзное падение продаж может подорвать доверие инвесторов и заставить их сомневаться в целесообразности денежных вложений. Разница в 2,5 миллиона значительна.

IDC подтвердила, что допустила ошибку в отчётах. Исправленный документ эксперты пообещали опубликовать на следующей неделе.

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