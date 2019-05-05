Аналитики признались в занижении результатов продаж Xiaomi по всему миру

Отчёт был опубликован 30 апреля. В нём говорилось, что Xiaomi за первый квартал текущего года продала 25 миллионов устройств, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Китайская компания сразу же написала официальное заявление о том, что в реальности количество продаж составило 27,5 миллионов.

Скорость реакции Xiaomi объяснима: цифры и показатели очень важны для инвесторов компании. Серьёзное падение продаж может подорвать доверие инвесторов и заставить их сомневаться в целесообразности денежных вложений. Разница в 2,5 миллиона значительна.

IDC подтвердила, что допустила ошибку в отчётах. Исправленный документ эксперты пообещали опубликовать на следующей неделе.