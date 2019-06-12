Аналитики сравнили скорость удешевления флагманов Apple и Samsung

Специалисты сравнивали модели Galaxy S10, iPhone XS и iPhone XR. Как сказано в отчёте, смартфоны от Samsung теряют в цене быстрее, чем смартфон от Apple. Galaxy S10 всего через месяц после выхода подешевел на вторичном рынке сильнее, чем iPhone XS за 9 (!) месяцев после старта продаж.

Так, Samsung потерял за месяц 46,69% от первоначальной цены, а iPhone XS и iPhone XR в среднем 42,2% почти за год. Заметнее всего изменилась стоимость модели Galaxy S10 с 1 ТБ памяти: с $1600 до $750.

Аналитики отметили ещё одну тенденцию, на этот раз не самую приятную для Apple. Оказалось, что за последний год скорость удешевления iPhone XS на вторичном рынке выросла по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.