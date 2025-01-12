Аналитики сразу засомневались в успешности поставок складного iPhone

Опубликовано 12 января 2025, 03:001 мин.
Аналитики сразу засомневались в успешности поставок складного iPhoneApple столкнется с потенциальными трудностями при доставке
По словам аналитика Минг-Чи Куо, складной iPhone, находящийся, по слухам, в разработке, может столкнуться с проблемами доставки из-за зависимости от технологии eSIM. Куо пояснил, что дизайн, который, как ожидается, будет ультратонким, будет поддерживать только eSIM. Однако на китайском рынке, где требуются две карты nano-SIM, это может помешать.
Куо также отметил, что, хотя новые модели iPhone могут поставляться в больших объемах, чем другие, они вряд ли значительно увеличат продажи из-за высоких цен и «схожего пользовательского опыта» по сравнению с текущими моделями. По его прогнозам, в 2025 году общий объем поставок iPhone может снизиться на 8−10%.
Аналитики Barclays поддержали эту точку зрения, заявив, что результаты первого финансового квартала Apple, которые должны быть опубликованы 30 января, могут показать «неоднозначные результаты».