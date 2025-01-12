Аналитики сразу засомневались в успешности поставок складного iPhone

Куо также отметил, что, хотя новые модели iPhone могут поставляться в больших объемах, чем другие, они вряд ли значительно увеличат продажи из-за высоких цен и «схожего пользовательского опыта» по сравнению с текущими моделями. По его прогнозам, в 2025 году общий объем поставок iPhone может снизиться на 8−10%.

Аналитики Barclays поддержали эту точку зрения, заявив, что результаты первого финансового квартала Apple, которые должны быть опубликованы 30 января, могут показать «неоднозначные результаты».