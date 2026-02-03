Аналитики: стоимость iPhone 18 Pro вырастет, но «незаметно» для покупателей

Как пишут СМИ, Apple может повторить этот шаг с iPhone 18 Pro. Это позволяет поднять цену, не меняя официальный ценник.

В целом, о линейке iPhone 18 уже ходит много слухов. Так, в сентябре этого года инсайдеры ждут, что Apple пополнит модельный ряд первым складным iPhone. Вот только сами смартфоны будут выходить поэтапно (сначала дорогие, потом модели подешевле). Возможность использования Face ID под дисплеем для моделей Pro также не исключается. А объективу пророчат переменную диафрагму. Ну, и конечно, фанаты ждут фирменный чип A20.