Аналитики: в следующем году каждый второй смартфон будет с ИИ

Из-за роста цен на память и другие комплектующие аналитики предсказывают снижение глобальных поставок смартфонов в 2026 году на 13,9%, до 1,08 миллиарда устройств. Самый низкий показатель будет за всю историю наблюдений. Рост стоимости деталей сильнее всего ударит по бюджетным моделям, уверяют аналитики. Дорогие же аппараты с ИИ, наоборот, укрепят свои позиции, так как производители могут закладывать возросшие расходы в цену.

При этом эксперты считают, что к 2027 году ИИ станет привычной функцией для большинства аппаратов. Лидерами на этом рынке остаются Apple и Samsung.