Телефоны
Опубликовано 24 июня 2026, 16:10
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Аналитики: в следующем году каждый второй смартфон будет с ИИ

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Согласно прогнозу Counterpoint Research, доля телефонов с поддержкой генеративного ИИ достигнет 45% мировых поставок в этом году, а к 2027 году показатель вырастет до 52%. При этом рынок смартфонов в целом ожидает «рекордное падение».
Аналитики: в следующем году каждый второй смартфон будет с ИИ

© Ferra.ru

Из-за роста цен на память и другие комплектующие аналитики предсказывают снижение глобальных поставок смартфонов в 2026 году на 13,9%, до 1,08 миллиарда устройств. Самый низкий показатель будет за всю историю наблюдений. Рост стоимости деталей сильнее всего ударит по бюджетным моделям, уверяют аналитики. Дорогие же аппараты с ИИ, наоборот, укрепят свои позиции, так как производители могут закладывать возросшие расходы в цену.

При этом эксперты считают, что к 2027 году ИИ станет привычной функцией для большинства аппаратов. Лидерами на этом рынке остаются Apple и Samsung.

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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