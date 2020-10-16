Аналитики заявили, что нет причин для покупки iPhone 12

Мнения аналитиков привело издание CNBC. Эксперт из Deutsche Bank заявил, что в предыдущие годы Apple давала сильные аргументы в пользу того, почему средний, интересующийся техникой потребитель должен потратить деньги на iPhone. В 2020 же году компания не справилась с этой задачей. Apple также не смогла показать, в чём заключается существенная разница между моделями новой линейки.

Конечно, iPhone 12 Pro отличается от iPhone 12 продвинутой системой камер с телефотообъективом, бОльшими датчиками и новым лидаром, который позволит улучшить опции дополненной реальности (AR). Однако для большинства потребителей это всё несущественные опции.