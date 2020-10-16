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Аналитики заявили, что нет причин для покупки iPhone 12
По крайней мере для среднего потребителя
Аналитики обсудили недавнюю презентацию Apple и пришли к выводу, что компания провалила её. По крайней мере, если рассматривать задачу привлечения среднего потребителя. Похоже, что достойных причин для покупки iPhone 12 просто нет, или Apple недостаточно хорошо их объяснила.
Мнения аналитиков привело издание CNBC. Эксперт из Deutsche Bank заявил, что в предыдущие годы Apple давала сильные аргументы в пользу того, почему средний, интересующийся техникой потребитель должен потратить деньги на iPhone. В 2020 же году компания не справилась с этой задачей. Apple также не смогла показать, в чём заключается существенная разница между моделями новой линейки.
Конечно, iPhone 12 Pro отличается от iPhone 12 продвинутой системой камер с телефотообъективом, бОльшими датчиками и новым лидаром, который позволит улучшить опции дополненной реальности (AR). Однако для большинства потребителей это всё несущественные опции.