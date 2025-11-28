Анализ: Apple впервые за 14 лет обгонит Samsung по мировым поставкам смартфонов

Успех Apple во многом связывают с высокой популярностью линейки iPhone 17. В третьем квартале продажи выросли на 9% по сравнению с iPhone 16 за аналогичный период прошлого года. Особенно сильный спрос был зафиксирован в Китае, где продажи в первые недели после запуска выросли на 18%.

Также компании помогает волна обновления устройств: многие пользователи, купившие смартфоны во время пандемии COVID-19, сейчас как раз приходят к замене своих аппаратов.