Анализ: Apple впервые за 14 лет обгонит Samsung по мировым поставкам смартфонов

28 ноября 2025
Анализ: Apple впервые за 14 лет обгонит Samsung по мировым поставкам смартфоновСогласно прогнозу
Согласно данным аналитиков из Counterpoint Research, в 2025 году Apple станет мировым лидером по поставкам смартфонов, сместив Samsung с первой позиции, которую та удерживала 14 лет.
Ожидается, что в 2025 году Apple отгрузит около 243 миллионов iPhone, что составит 19,4% мирового рынка. Samsung, по прогнозам, отправит покупателям 235 миллионов устройств, заняв 18,7% рынка.
Успех Apple во многом связывают с высокой популярностью линейки iPhone 17. В третьем квартале продажи выросли на 9% по сравнению с iPhone 16 за аналогичный период прошлого года. Особенно сильный спрос был зафиксирован в Китае, где продажи в первые недели после запуска выросли на 18%.
Также компании помогает волна обновления устройств: многие пользователи, купившие смартфоны во время пандемии COVID-19, сейчас как раз приходят к замене своих аппаратов.