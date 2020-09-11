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Аналог Android от Huawei потребует необычайно мало памяти смартфона
Возможно, подойдёт для очень слабых устройств
СМИ сообщили, что операционная система Huawei — Harmony OS 2.0 — будет требовать всего 128 КБ оперативной памяти смартфона. Это, конечно, нижний порог, но всё равно впечатляет.
В целом, объём требуемой для операционки памяти указан в пределах от 128 КБ до 128 МБ. Скорее всего, Harmony OS 2.0 можно будет запускать на слабых смартфонах. То есть система будет конкурировать с Android Go.
Стоит также отметить, что Harmony OS изначально разрабатывалась с учётом её применения на устройствах Интернета вещей (IoT). А это и различные кондиционеры, и колонки. То есть нетребовательные девайсы.
СМИ также пишут, что Harmony OS 2.0 в принципе работает быстрее Android и iOS.