Аналог Android от Huawei потребует необычайно мало памяти смартфона

В целом, объём требуемой для операционки памяти указан в пределах от 128 КБ до 128 МБ. Скорее всего, Harmony OS 2.0 можно будет запускать на слабых смартфонах. То есть система будет конкурировать с Android Go.

Стоит также отметить, что Harmony OS изначально разрабатывалась с учётом её применения на устройствах Интернета вещей (IoT). А это и различные кондиционеры, и колонки. То есть нетребовательные девайсы.

СМИ также пишут, что Harmony OS 2.0 в принципе работает быстрее Android и iOS.