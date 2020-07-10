Android 10 стала самой быстро распространяемой операционной системой в истории смартфонов

Таким образом, Android 10 распространяется быстрее предыдущей Android 9 (Pie) на 28%. Надо понимать, что развёртывание новых версий открытой системы Android проходит сложнее, чем развёртывание новых версий iOS. ОС Google нужно настраивать под сотни различных телефонов от различных производителей.

Тем не менее, в течение многих лет Google пытается ускорить процесс обновления операционной системы. В Android 10 компоненты ОС обновлялись через Google Play с использование технологии Project Mainline. Этот подход, наряду с более ранними методами, действительно помог.