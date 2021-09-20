Android 12.1 впервые специально адаптируют под гибкие смартфоны

Как пишет XDA Developer, версия Android 12.1 получит улучшенную функцию, впервые представленную в ранних предварительных версиях Android 12 для разработчиков. В Android 12 Developer Preview 2 находили скрытую «панель задач» в Pixel Launcher, которая появлялась в нижней части экрана, где обычно находится панель навигации. Новый элемент интерфейса показывал несколько часто используемых приложений и недавно использованных приложений. Эта панель задач разрабатывалась для устройств с большим экраном, таких как планшеты, где удобнее работать в режиме многозадачности.

Разработчики также выяснили, что Google разрабатывает эту функцию панели задач для другого класса устройств с большим экраном: складных смартфонов. Ведь, по сути, складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Z Fold 3 и Huawei Mate X2 являются планшетами в разложенном виде. Разработчики отметили, что не могут подтвердить, разрабатывает ли Google данную функцию специально для Pixel Fold. Однако совершенно точно данная опция предназначена в том числе для складных устройств.

Стоит отметить, что это не единственная опция в Android 12.1, направленная на улучшение работы гибких телефонов. Google также работает над усовершенствованием анимаций.