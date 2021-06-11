Android 12 оказалась самой популярной версией системы даже до запуска

Представитель команды разработки Android заявил, что бета-версия Android 12 стала самой скачиваемой за историю бета-версий данной операционной системы.

Её можно скачать на обширный список устройств, в том числе на смартфоны Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo, Asus, TCL, Realme, ZTE.

Android 12 получит множество визуальных и функциональных новшеств. Одно из крупнейших, пожалуй, — нативная поддержка тем оформления и расширенные возможности кастомизации. Кроме того, в новой версии операционной системы будут улучшения по части приватности и безопасности. Например, пользователи смогут видеть, когда сервисы используют микрофон и камеры телефона.