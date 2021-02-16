Android 12 получит игровой режим

Сообщается, что в Android 12 появится совершенно новая опция поворота экрана, встроенный игровой режим и переключатель быстрой настройки яркости.

Обновлённый автоповорот будет использовать фронтальную камеру устройства, чтобы определить, в каком положении пользователь смотрит на экран. В зависимости от этого система будет менять ориентацию экрана с альбомной на портретную и наоборот. Текущая реализация использует данные от акселерометра и гироскопа и не всегда правильно определяет ориентацию.

Также в Android 12 появится сервис GameManager, который будет управлять связанными с играми функциями. Скорее всего, опция будет регулировать звук, уведомления и яркость во время игр.

Что касается яркости, то её в принципе станет проще регулировать — быстро понижать на определённый уровень.