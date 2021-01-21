Android 12 позволит не вспоминать пароль, когда делишься сетью Wi-Fi с другом

В Android 10 уже есть функция, благодаря которой можно поделиться паролем с другими устройствами с помощью QR-кода. Android 12 же сделает процесс ещё проще. Паролем можно будет делиться через Nearby Share. То есть он автоматически будет появляться на смартфонах, с которыми пользователь решит поделиться. Такой способ даже безопаснее: не нужно сообщать пароль от Wi-Fi-сети ни одному человеку.

Правда, в применении опции может быть одна загвоздка: для её работы, вероятно, нужно будет, чтобы Android 12 была установлена на обоих смартфонах.