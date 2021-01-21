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Android 12 позволит не вспоминать пароль, когда делишься сетью Wi-Fi с другом
Всё будет проще
Ещё не все смартфоны получили Android 11, но в сети уже появились подробности о фишках Android 12. Как оказалось, будущая версия мобильной операционной системы может лишить нас от одной из «проблем белых людей». На смартфонах под управлением Android 12 можно будет легко делиться паролем от Wi-Fi без необходимости вспоминать его.
В Android 10 уже есть функция, благодаря которой можно поделиться паролем с другими устройствами с помощью QR-кода. Android 12 же сделает процесс ещё проще. Паролем можно будет делиться через Nearby Share. То есть он автоматически будет появляться на смартфонах, с которыми пользователь решит поделиться. Такой способ даже безопаснее: не нужно сообщать пароль от Wi-Fi-сети ни одному человеку.
Правда, в применении опции может быть одна загвоздка: для её работы, вероятно, нужно будет, чтобы Android 12 была установлена на обоих смартфонах.