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Android 12 позволит раскрасить систему в любой цвет
Можно кастомизировать как душе угодно
Сейчас Android-смартфоны не позволяют менять цветовую тему по всей системе на ту, что захочешь. Можно только включить тёмную тему. Как пишет источник, в Android 12 пользователь сможет установить любой цвет для интерфейса и приложений.
Сообщается, что Google работает над нативной системой настроек темы. Она позволит выбрать один основной и один дополнительный цвет. Они будут установлены по всей системе, в том числе на панели уведомлений и быстрых настроек. Как это будет выглядеть, показано на картинке снизу:
androidpolice
Приложения сторонних разработчиков также будут иметь доступ к выбранным цветам. То есть единый стиль будет сохраняться как для элементов системы, так и для приложений.
Система выбора цвета будет различаться от модели к модели.