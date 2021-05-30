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Сегодня в 15:06
Android 12 принесёт эксклюзивные функции смартфонам Google Pixel
Это ожидаемо
Было бы наивно думать, что Google, разрабатывающая Android 12, не сделает для системы функции, которые будут доступны эксклюзивно на смартфонах Google Pixel. Теперь нам стало известно, о каких функциях речь.
Как пишет источник, эксклюзивом для Google Pixel станет автоматический перевод приложений. Мы уже писали об этой функции. Ранее разработчики обнаружили в сборке Android 12 множество новых классов, связанных со службой перевода. Предполагается, что она позволит напрямую переводить текст в пользовательском интерфейсе приложений. Благодаря этому можно будет пользоваться приложениями, сделанными в других странах.
Наличие такой опции в смартфонах Google Pixel может повысить их привлекательность для покупки.
Напомним, недавно мы узнали, что новые Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут работать на новом чипе Whitechapel, изготовленном по 5-нм техпроцессу. Также старшая модель получит камеру на 50 Мп, а оба смартфона — экран частотой обновления 120 Гц.