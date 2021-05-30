Android 12 принесёт эксклюзивные функции смартфонам Google Pixel

Как пишет источник, эксклюзивом для Google Pixel станет автоматический перевод приложений. Мы уже писали об этой функции. Ранее разработчики обнаружили в сборке Android 12 множество новых классов, связанных со службой перевода. Предполагается, что она позволит напрямую переводить текст в пользовательском интерфейсе приложений. Благодаря этому можно будет пользоваться приложениями, сделанными в других странах.

Наличие такой опции в смартфонах Google Pixel может повысить их привлекательность для покупки.

Напомним, недавно мы узнали, что новые Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут работать на новом чипе Whitechapel, изготовленном по 5-нм техпроцессу. Также старшая модель получит камеру на 50 Мп, а оба смартфона — экран частотой обновления 120 Гц.