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Android 12 станет более похожим на «чистый» Linux

Это поможет в первую очередь разработчикам
Google старается упростить для производителей смартфонов задачу поддержки операционной системы Android. Ранее компания начала прилагать усилия, чтобы приблизить мобильную ОС к модели разработки ядра Linux. Как оказалось, Google наконец отчасти добилась этого и представит нововведение в Android 12.
Android 12 станет более похожим на «чистый» Linux

Напомним, Android изначально основана на ядре Linux. Традиционно это ядро разветвляется несколько раз. Сначала Google делит ядро Linux на Android common и Android-specific. Затем производители SoC, в частности Qualcomm, Samsung или MediaTek, создают специфические для платформы ядра. А уже после этого каждое устройство получает ответвление SoC-ядра для аппаратной поддержки.

Фрагментация Android является проблемой из-за такого большого количества вовлечённых участников. Основное следствие такой ситуации — затруднённый процесс обновления. Даже исправление ошибок может быть долгим и сложным процессом.

Теперь Google решила сократить дистанцию между Android и Linux с помощью GKI (Generic Kernel Image). Компания намерена снизить количество форков ядра Linux для Android до одного и давать производителям возможность для кастомизации через подключаемые модули.

Суть в том, чтоб вывести весь специфический код из generic-ядра в модули. Для этого нужен стабильный интерфейс между этими модулями и ядром. Этот интерфейс называется KMI (Kernel Module Interface). Надо понимать, что новый проект Google довольно сложен в реализации, и компания только в начале пути его внедрения.

Отметим, что первым смартфоном с Android 12 станет Pixel 6. И если предположить, что этот смартфон будет поставляться с ядром Linux 5.10, о чём говорилось во многих утечках, это будет большим улучшением — обойдётся без обычной двухлетней задержки (версия 5.10 вышла в декабре 2020).