Android 12 станет более похожим на «чистый» Linux

Напомним, Android изначально основана на ядре Linux. Традиционно это ядро разветвляется несколько раз. Сначала Google делит ядро Linux на Android common и Android-specific. Затем производители SoC, в частности Qualcomm, Samsung или MediaTek, создают специфические для платформы ядра. А уже после этого каждое устройство получает ответвление SoC-ядра для аппаратной поддержки.

Фрагментация Android является проблемой из-за такого большого количества вовлечённых участников. Основное следствие такой ситуации — затруднённый процесс обновления. Даже исправление ошибок может быть долгим и сложным процессом.

Теперь Google решила сократить дистанцию между Android и Linux с помощью GKI (Generic Kernel Image). Компания намерена снизить количество форков ядра Linux для Android до одного и давать производителям возможность для кастомизации через подключаемые модули.

Суть в том, чтоб вывести весь специфический код из generic-ядра в модули. Для этого нужен стабильный интерфейс между этими модулями и ядром. Этот интерфейс называется KMI (Kernel Module Interface). Надо понимать, что новый проект Google довольно сложен в реализации, и компания только в начале пути его внедрения.

Отметим, что первым смартфоном с Android 12 станет Pixel 6. И если предположить, что этот смартфон будет поставляться с ядром Linux 5.10, о чём говорилось во многих утечках, это будет большим улучшением — обойдётся без обычной двухлетней задержки (версия 5.10 вышла в декабре 2020).