Android 12 установили на смартфон Samsung 10-летней давности

Galaxy S3 работает на процессоре Exynos 4412. Разработчику удалось установить на этот смартфон неофициальную сборку LineageOS 19.0, которая основана на Android 12.

Судя по всему, операционная система «встала» корректно. У смартфона работают Wi-Fi, Bluetooth, камера и радио. Даже проигрываются видеоролики. Впрочем, есть и баги, в частности с разблокировкой по PIN, NFC и microSD. Попытка отформатировать внешнее хранилище приводит к перезагрузке.

Недавно ведущий Rozetked заявил, что опыт пользования Android 12 оказался не самым положительным. Пока система выглядит сыро.