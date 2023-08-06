Android 13 и Snapdragon: Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M6 Pro 5G

Он оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 2, изготовленным по 4-нм технологическому процессу Samsung и графическим процессором Adreno 613.

Смартфон поставляется с двумя вариантами оперативной памяти и хранилища - 4 ГБ оперативной памяти с 64 ГБ памяти и 6 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ памяти. Работает смартфон под управлением Android 13.

Аккумулятор заявлен на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Что касается камер, то устройство оснащено двойной камерой 50 Мп + 2 Мп сзади, фронтальная камера у него с разрешением 8 Мп.

Телефон также оснащен такими функциями, как Wi-Fi 5, пыле- и водонепроницаемость IP53, а также аудиоразъемом 3,5 мм.

Poco M6 Pro 5G при этом оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Устройство продается по достаточно бюджетной цене - 9 999 рупий за вариант с 4 ГБ/64 ГБ и 11 999 рупий за вариант с 6 ГБ/128 ГБ.