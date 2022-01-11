Android 13 настроят специально для лёгкого сканирования QR-кодов

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Android 13 настроят специально для лёгкого сканирования QR-кодовДавно пора
До сих пор Android почему-то не предлагает единого решения для чтения QR-кодов. Каждый производитель смартфонов решает (или не решает) эту проблему по-своему. Кто-то встраивает сканер QR-кодов в приложение камеры, кто-то использует специальные отдельные приложения. Теперь же сообщается, что в Android 13 обращаться с QR-кодами станет проще.
Как пишет источник, Google работает над тем, чтобы запустить специальный сканер QR-кодов прямо с экрана блокировки в Android 13. На скриншотах мы можем видеть ярлык в области уведомлений, предоставляющий пользователям удобный способ сканирования QR-кодов без необходимости запуска камеры или специального приложения.
Android 13 должен начать распространяться на устройствах в конце третьего или в четвёртом квартале 2022 года.
Источник: Phonearena