Android 13 настроят специально для лёгкого сканирования QR-кодов

Давно пора

До сих пор Android почему-то не предлагает единого решения для чтения QR-кодов. Каждый производитель смартфонов решает (или не решает) эту проблему по-своему. Кто-то встраивает сканер QR-кодов в приложение камеры, кто-то использует специальные отдельные приложения. Теперь же сообщается, что в Android 13 обращаться с QR-кодами станет проще.