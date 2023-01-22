Android 14 будет измерять расстояние между двумя устройствами через Bluetooth

Разработчик, обнаруживший эту функцию, отметил, что такой метод измерения расстояния не самый точный. Но его достаточно для таких функций, как разблокировка с помощью умных часов. Она будет происходить, если часы поднесут достаточно близко к телефону.

Скорее всего, нововведение появится только в Android 14.