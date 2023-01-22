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19:17, 22 января 2023
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Android 14 будет измерять расстояние между двумя устройствами через Bluetooth

Это необходимо для одной полезной функции

Google разрабатывает новый API для измерения расстояния через Bluetooth.

Android 14 будет измерять расстояние между двумя устройствами через Bluetooth

Фото: Unsplash

Разработчик, обнаруживший эту функцию, отметил, что такой метод измерения расстояния не самый точный. Но его достаточно для таких функций, как разблокировка с помощью умных часов. Она будет происходить, если часы поднесут достаточно близко к телефону.

Скорее всего, нововведение появится только в Android 14.

Источник:Gizchina
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#Android 14
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