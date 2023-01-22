Android 14 будет измерять расстояние между двумя устройствами через Bluetooth

19:17, 22 января 2023
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Android 14 будет измерять расстояние между двумя устройствами через BluetoothЭто необходимо для одной полезной функции
Google разрабатывает новый API для измерения расстояния через Bluetooth.
Фото: Unsplash
Разработчик, обнаруживший эту функцию, отметил, что такой метод измерения расстояния не самый точный. Но его достаточно для таких функций, как разблокировка с помощью умных часов. Она будет происходить, если часы поднесут достаточно близко к телефону.
Скорее всего, нововведение появится только в Android 14.