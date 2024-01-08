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01:30, 08 января 2024
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Android 14 для смартфонов Samsung: кто уже заслужил и в каких регионах

И что там нового

Обновление смартфонов и планшетов Samsung до Android 14 идет полным ходом, принося новые функции и обновленный дизайн для устройств Galaxy. Но из-за большого количества моделей может возникнуть путаница в понимании того, что нового и какие телефоны и планшеты могут получить обновление. Давайте разберемся в этом с помощью 9to5Google.

В то время как сам Android 14 предлагает множество своих функций, оболочка One UI 6 от Samsung добавляет несколько уникальных штрихов:

  • Редизайн панели быстрых настроек

  • Обои на основе времени

  • Расширенная настройка локскрина

  • Новые виджеты камеры и погоды

  • Новые эмодзи и системный шрифт

Какие устройства Galaxy получат (уже получили) Android 14?

Флагманы:

  • Серия Galaxy S23: уже доступно по всему миру. Серия Galaxy S22: уже доступно по всему миру.

  • Серия Galaxy S21: доступно повсеместно. Galaxy Z Fold 5 и Flip 5: доступно повсеместно.

  • Galaxy Z Fold 4 и Flip 4: доступно в США, но ненадолго. Galaxy Z Fold 3 и Flip 3: доступно в США, но ненадолго.

Серии Galaxy A и M:

  • Galaxy A54, A73, A34, A14 5G, A24, A53, A52s, A52: Доступны в различных регионах.

  • Galaxy M53, M34: доступны в некоторых регионах.

Планшеты Galaxy:

  • Серия Galaxy Tab S9: доступно в большинстве стран.

  • Планшеты серии Galaxy Tab S8: доступно в некоторых регионах.

  • Galaxy Tab S9 FE и Tab S9+ FE: доступно в Европе.

  • Galaxy Tab 4 Active Pro, Tab S6 Lite: тоже доступно в Европе.

Как правило, все смартфоны и планшеты Galaxy, выпущенные за последние два года, получат обновление. Для старых устройств обновление может быть доступно только для моделей высшего класса, таких как линейки Galaxy S, Z и Tab S.

Полный список устройств и сроки их обновления смотрите на официальном сайте Samsung.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ANDROID
,
#обновление
,
#Samsung
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