Android 14 для смартфонов Samsung: кто уже заслужил и в каких регионах

Android 14 для смартфонов Samsung: кто уже заслужил и в каких регионахИ что там нового
Обновление смартфонов и планшетов Samsung до Android 14 идет полным ходом, принося новые функции и обновленный дизайн для устройств Galaxy. Но из-за большого количества моделей может возникнуть путаница в понимании того, что нового и какие телефоны и планшеты могут получить обновление. Давайте разберемся в этом с помощью 9to5Google.
В то время как сам Android 14 предлагает множество своих функций, оболочка One UI 6 от Samsung добавляет несколько уникальных штрихов:
Редизайн панели быстрых настроек
Обои на основе времени
Расширенная настройка локскрина
Новые виджеты камеры и погоды
Новые эмодзи и системный шрифт
Какие устройства Galaxy получат (уже получили) Android 14?
Флагманы:
Серия Galaxy S23: уже доступно по всему миру. Серия Galaxy S22: уже доступно по всему миру.
Серия Galaxy S21: доступно повсеместно. Galaxy Z Fold 5 и Flip 5: доступно повсеместно.
Galaxy Z Fold 4 и Flip 4: доступно в США, но ненадолго. Galaxy Z Fold 3 и Flip 3: доступно в США, но ненадолго.
Серии Galaxy A и M:
Galaxy A54, A73, A34, A14 5G, A24, A53, A52s, A52: Доступны в различных регионах.
Galaxy M53, M34: доступны в некоторых регионах.
Планшеты Galaxy:
Серия Galaxy Tab S9: доступно в большинстве стран.
Планшеты серии Galaxy Tab S8: доступно в некоторых регионах.
Galaxy Tab S9 FE и Tab S9+ FE: доступно в Европе.
Galaxy Tab 4 Active Pro, Tab S6 Lite: тоже доступно в Европе.
Как правило, все смартфоны и планшеты Galaxy, выпущенные за последние два года, получат обновление. Для старых устройств обновление может быть доступно только для моделей высшего класса, таких как линейки Galaxy S, Z и Tab S.
Полный список устройств и сроки их обновления смотрите на официальном сайте Samsung.