Android 14 по-прежнему неправильно рассчитывает память телефона

09:30, 09 сентября 2023
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Android 14 по-прежнему неправильно рассчитывает память телефонаКогда все будет исправлено – неизвестно
Телефоны под управлением ОС Android часто испытывают трудности с объемом памяти, в том числе из-за растущих системных требований. Однако, как ранее выяснилось, расчеты объема памяти в Android не совсем точны. Проблема сохранилась и для новейшей версии ОС.
Android рассчитывает системное хранилище как все, что не входит в другие категории при разбивке хранилища. Это означает, что категория «Система» включает в себя не только системные файлы Android. Проблема сохраняется в Android 14 и приложении Google «Файлы».
Кроме того, Android измеряет объем памяти в гигибайтах (GiB), а не в гигабайтах (GB), в результате чего пользователи считают, что ОС занимает больше места, чем на самом деле.