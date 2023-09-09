Android 14 по-прежнему неправильно рассчитывает память телефона

Android рассчитывает системное хранилище как все, что не входит в другие категории при разбивке хранилища. Это означает, что категория «Система» включает в себя не только системные файлы Android. Проблема сохраняется в Android 14 и приложении Google «Файлы».

Кроме того, Android измеряет объем памяти в гигибайтах (GiB), а не в гигабайтах (GB), в результате чего пользователи считают, что ОС занимает больше места, чем на самом деле.