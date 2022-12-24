Android 14 позволит вашему смартфону никогда не устаревать

Android 14 позволит вашему смартфону никогда не устареватьОн всегда сможет выйти в интернет
В 2021 году чуть не произошла неприятная ситуация: у телефонов под управлением Android 7 и старше истёк срок действия так называемого корневого сертификата. Из-за этого они бы не смогли подключиться ко многим веб-сайтам. Чтобы избежать такого, разработчики Android 14 внесли в систему новую функцию.
Фото: Unsplash
Стало известно, что Google работает над новым модулем, который позволит обновлять корневые сертификаты на лету. Прямо сейчас они обновляются в рамках полных системных апдейтов, которые редко доходят до старых устройств. Поэтому они и становятся всё более и более неактуальными со временем.
Новый модуль сертификации не будет являться частью самого системного пакета, а может быть обновлён через сервисы Google Play. Это позволяет Google отправлять апдейты по мере необходимости, позволяя устройствам не устаревать и подключаться ко всем веб-сайтам.