Android 14 позволит вашему смартфону никогда не устаревать

Стало известно, что Google работает над новым модулем, который позволит обновлять корневые сертификаты на лету. Прямо сейчас они обновляются в рамках полных системных апдейтов, которые редко доходят до старых устройств. Поэтому они и становятся всё более и более неактуальными со временем.

Новый модуль сертификации не будет являться частью самого системного пакета, а может быть обновлён через сервисы Google Play. Это позволяет Google отправлять апдейты по мере необходимости, позволяя устройствам не устаревать и подключаться ко всем веб-сайтам.